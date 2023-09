Calcio: Castillejo, ‘se sono al Sassuolo il merito è di Dionisi’

Settembre 14, 2023

Sassuolo, 14 set. – (Adnkronos) – Samu Castillejo parla ai canali social del Sassuolo. Uno dei colpi di mercato dell’estate, torna dunque in Italia dopo la parentesi al Milan e l’anno in Spagna al Valencia: “Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. E’ difficile spiegare il sentimento milanista, lo devi vivere e sentire. Io sono arrivato in un periodo in cui non c’era il Milan di adesso, poi ci sono stati cambi di allenatori, l’arrivo di Ibra e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni. Lo scudetto è difficile, serve continuità durante tutto l’anno e all’inizio nessuno ci credeva. E’ stata una stagione un po’ strana, non ho giocato tanto ma ci sono state delle partite in cui ho dato il mio contributo”.

Il primo gol in A di Castillejo, ironia della sorte, proprio al Sassuolo: “Certe cose ti segnano, restano lì per sempre. Ho sentito tanti amici e tutti mi hanno parlato benissimo del Sassuolo, capisci subito che è un club particolare per tutto e sono felice di essere qua”. Nessun dubbio su chi lo abbia stupito dal suo arrivo in neroverde: “Berardi è davvero molto forte”, così come non c’è incertezza nelle parole di Castillejo quando la risposta è alla domanda su chi lo abbia convinto ad accettare la proposta del Sassuolo: “Col mister ci ho parlato, gran parte del merito è suo se sono qua, volevo capire dove potevo giocare. Non sono troppo vecchio. C’è voglia di giocare, di dimostrare e questo è il club perfetto per farlo. Gol o assist? Preferisco assist, nella mia carriera non ho mai segnato tanto anche per questo”.