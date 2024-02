Calcio: Cataldi, ‘tifosi hanno creato atmosfera incredibile, con Bayern notte indimenticabile’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “E’ difficile riassumere le emozioni di una notte indimenticabile come quella di ieri. Abbiamo dimostrato di essere squadra, giocando l’uno per l’altro. Abbiamo lottato e poi gioito insieme ai nostri tifosi che hanno creato un’atmosfera incredibile. A Monaco sarà durissima, ma non è il momento di pensarci. Domenica abbiamo una partita fondamentale. Lazio Vincit Omnia”. Così il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi su Instagram dopo il successo all’Olimpico 1-0 sul Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di Champions League.