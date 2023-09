Calcio: Cattaneo (Fi), ‘serve commissario straordinario per legge sugli stadi’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Possibile che la Serie A abbia perso così tanta competitività rispetto al resto d’Europa? Sono 15 anni che noi liberali proponiamo di fare nuovi stadi e di farlo coinvolgendo i privati. Non si riesce a fare ed ecco perché proponiamo con forza un commissario straordinario che possa mettere mano alle legge sugli stadi e dotare le squadre di stadi moderni a costo zero per lo Stato. Una proposta che si traduce anche in occasioni da dare agli imprenditori, opportunità di lavoro e opportunità per chi ha voglia di investire. Insisteremo anche in questa battaglia con Forza Italia”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, nel suo intervento durante la 2ª giornata della convention del partito in corso a Paestum.