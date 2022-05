Calcio: Ceferin, ‘Europeo 2032 in Italia? C’è un problema di infrastrutture’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – “Ho parlato molto con Gabriele (Gravina, ndr) riguardo a questo tema. Penso che l’Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, ma lo dico perché lo vedo ogni giorno. Il problema per l’Italia è che la situazione a livello di infrastrutture è… come posso dire… abbastanza terribile per un paese di calcio di questo livello”. Lo dice il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin in merito alla candidatura dell’Italia per ospitare l’Europeo del 2032. “Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all’Italia di migliorare… Se non arriverà un aiuto dal governo italiano, garantendo che nuove infrastrutture vangano costruite, potrebbe essere un problema”, aggiunge Ceferin a Sky Sport.