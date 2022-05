Calcio: Ceferin, ‘nuovo fair play finanziario? Alcuni club italiani avrebbero comunque problemi’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – I parametri della nuova sostenibilità finanziaria metteranno in difficoltà i club italiani? “Alcuni club italiani avrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole del financial fair play. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia, se non ci si attiene alle regole. Dobbiamo diventare un’industria sostenibile”. Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel corso di un’intervista a Sky Sport.

“In altre attività, ci si può permettere di controllare solo il profitto -aggiunge Ceferin-. Nel calcio invece, i club devono da un lato avere attenzione per il profitto, e dall’altro lato vogliono vincere. E tutti vogliono vincere al giorno d’oggi. E subito. Non la prossima stagione, o tra tre anni, ma oggi. E questo qualche volta diventa un problema perché lo sforzo economico non è sostenibile perché investono troppo, e non controllano i ricavi. Se una squadra non spenderà più del 70% del budget per gli stipendi dei calciatori, ecco questo sarà davvero un cambiamento epocale. Crediamo molto in questo”.