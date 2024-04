Calcio: centinaia di interisti fuori dal Meazza a Milano, 2 daspo per tentativi di scavalcare

22 Aprile 2024

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – In occasione del derby tra Milan e Inter, in programma stasera allo stadio Meazza, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico attivi sin dal primo pomeriggio di oggi.

Nella mezz’ora antecedente e a ridosso dell’inizio della partita, le forze dell’ordine sono intervenute più volte in via Piccolomini per diversi tentativi di scavalcamento da parte di tifosi interisti: il questore Petronzi ha emesso un daspo della durata di un anno nei confronti di un 20enne che aveva cercato di scavalcare la recinzione esterna e un daspo di due anni nei confronti di un 44enne originario della provincia di Foggia che, nel tentativo di entrare allo stadio senza biglietto, aveva obbligato gli stewards, da lui spintonati, a far intervenire le forze dell’ordine.

Polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza e, per la parte di competenza, polizia locale, sono altresì impegnate nel più generale dispositivo di ordine pubblico disposto dalla questura per i possibili festeggiamenti spontanei, sia da parte dei tifosi che stanno assistendo alla partita, sia da parte di chi potrebbe raggiungere l’esterno dello stadio Meazza, ove al momento stazionano già alcune centinaia di supporter interisti senza biglietto, per salutare i propri giocatori e dar vita ai festeggiamenti.