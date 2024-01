Calcio: Cento (Roma club Montecitorio), ‘scelta rischiosa, ora parli Friedkin e spieghi il progetto’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “E’ giunto il momento che la proprietà faccia sentire la propria voce per indicare al pubblico romanista le prospettiva dei prossimi anni. Il silenzio è d’oro ma ci sono dei momenti in cui bisogna parlare, metterci la faccia. I Friedkin ci hanno sempre sorpreso con le loro scelte, ora è il momento che dicano quali sono i progetti per i prossimi anni”. Lo dice Paolo Cento, presidente del Roma club Montecitorio, dopo l’esonero di Mourinho.

“In questi due anni e mezzo Mourinho è stato l’unico che ci ha messo la faccia, in campo e fuori, e ha portato la Roma a un livello di credibilità internazionale che negli 20 anni non aveva mai avuto -spiega Cento all’Adnkronos-. Questo gli va riconosciuto e valeva la possibilità di avere un’altra chance per provare a salvare una stagione che vede la Roma ancora in competizione in Europa e in campionato”.

Per l’ex deputato, “alcuni errori Mourinho li ha fatti, ma cambiare a metà gennaio se non si ha chiaro qual è il progetto per i prossimi tre anni è rischioso. Dopo di che, il compito dei tifosi è quello di stare vicino alla squadra, come sempre. Bisogna dare una spinta per una stagione che può ancora essere positiva”. Su De Rossi sulla panchina giallorossa, Cento dice: “Per i tifosi è una icona, non si discute. Ma mi auguro ci sia una ponderazione molto forte da parte sua, ci vuole molta attenzione”.