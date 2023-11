Calcio: Champions, Inter a un passo dagli ottavi, bookie spingono per il successo a Salisburgo

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – L’Inter è attesa dalla trasferta austriaca contro il Salisburgo, valida per la quarta giornata di Champions League, con una sola missione: vincere per chiudere con due giornate di anticipo il discorso qualificazione agli ottavi, e quindi potersi concentrare solo sul campionato fino a metà febbraio, quando comincerà la fase ad eliminazione diretta. Secondo i betting analyst di Snai e Betflag, il «2» si gioca tra 1,57 e 1,58, mentre per la vittoria degli uomini di Gerhard Struber si sale tra 5,45 e 5,50 volte la posta. Il segno «X», che non consegnerebbe la qualificazione aritmetica ai nerazzurri, si attesa tra 4,20 e 4,25. Sulla scia della partita di andata, il Goal appare in vantaggio sul No Goal, rispettivamente a 1,73 e 2; rapporto simile anche per quanto riguarda l’Over, proposto a 1,70, e l’Under, a 2,05. Nel mercato dei marcatori è la coppia dell’Inter Lautaro Martin-Marcus Thuram a farla da padrona, con un gol dell’argentino offerto a 2,25, con il francese a 2,50. Nel Salisburgo, il pericolo numero uno è Karim Konaté, in gol a 4, mentre una rete di Oscar Gloukh, in gol già due volte nella competizione, vale 6 volte la posta.