Calcio: Champions, Inter e Lazio missione primo posto, Milan a caccia dell’impresa a Newcastle

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – Battere il Real Sociedad per presentarsi da prima nel girone al sorteggio in programma lunedì a Nyon. L’Inter di Simone Inzaghi, già qualificata agli ottavi di finale, ospita a San Siro gli spagnoli, attualmente primi del gruppo ma capaci di vincere solo una volta su 9 contro formazioni italiane. Anche in questo caso i quotisti di William Hill vedono il successo dei nerazzurri -vincenti in sei delle ultime sette a San Siro- a 1,63 contro il 5,25 del segno 2. Nel mezzo il pari, come a San Sebastian, dato a 3,90. Come all’andata in quota prevale il Goal, a 1,72 sul No Goal a 2, mentre tra i possibili marcatori spicca il solito Lautaro Martinez – già a segno in Spagna – a 1,90, seguito da Marcus Thuram a 2,62. Tutt’altra storia invece per l’altra milanese, il Milan, obbligata a vincere in casa del Newcastle e sperare nel successo del Borussia Dortmund contro il PSG per centrare gli ottavi di finale. Partita in salita per i rossoneri su William Hill, offerti a 4,20 contro l’1,80 del successo dei bianconeri d’Inghilterra. Fissato a 3,75 il pareggio che estrometterebbe i rossoneri anche dall’Europa League. L’andata a San Siro terminò 0-0, risultato offerto a 12 questa volta, mentre lo 0-1 si gioca a 13, stessa quota dell’1-2.

Anche la Lazio, già agli ottavi come l’Inter, deve vincere contro una spagnola, l’Atletico Madrid, per garantirsi la vetta del girone. I biancocelesti però sono indietro nelle quote William Hill, a 5,50 con i Colchoneros, sempre vincenti in stagione al Wanda Metropolitano, favoriti a 1,60. Si gioca invece a 3,90 il pari che sorriderebbe agli uomini di Simeone. Occhi puntati su Ciro Immobile, a segno 8 volte in 10 gare di Champions con la Lazio, dato in rete a 4 volte la posta mentre in pole c’è il capocannoniere della competizione e autore di due doppiette in altrettante gare interne europee, Alvaro Morata, proposto a 2,15. Il Napoli può permettersi di perdere addirittura di un gol nello scontro diretto contro il Braga che vale la qualificazione alle migliori 16 d’Europa. Tuttavia, il successo dei partenopei, mai vincenti finora al “Maradona” in Champions League, è fissato a 1,47 dagli esperti William Hill, sale a 4,40 il pareggio, con il segno «2» visto a 6,50. Per i bookie sarà ancora Goal, il terzo consecutivo in casa, in vantaggio a 1,70 sul No Goal offerto a 2. Per quanto riguarda i protagonisti del match, vuole tornare nel tabellino dei marcatori Victor Osimhen – a secco dallo scorso 8 ottobre – primo in lavagna a 1,83.