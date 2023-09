Calcio: Champions, italiane puntano al poker, bookie fanno sognare Napoli e Inter

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Sorteggiati i gironi della Champions League, è già tempo di previsioni. Le italiane puntano con decisione alla qualificazione agli ottavi di finale, ma non tutte partono favorite nei rispettivi raggruppamenti. Il Napoli, sorteggiato nel gruppo C insieme a Real Madrid, Braga e Union Berlino, secondo gli esperti di Newgioco vede la fase a eliminazione diretta: la qualificazione degli uomini di Garcia si gioca a 1,28. Quote favorevoli anche per l’Inter, la cui qualificazione nel gruppo D, con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, è offerta a 1,30. Nel gruppo E, insieme a Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic, c’è la Lazio: gli uomini di Sarri vedono gli ottavi a 1,72. Discorso diverso per il Milan nel girone di ferro con PSG, Borussia Dortumd e Newcastle. Dopo la semifinale dello scorso anno, l’approdo degli uomini di Pioli al turno successivo è proposto a 2,20.

Dopo il successo dello scorso anno, il Manchester City parte ancora davanti a tutti. Secondo i bookmaker di Goldbet gli uomini di Guardiola sono i favoriti per la conquista di un secondo trofeo consecutivo e sono offerti a 3. In seconda posizione nella lavagna dei quotisti c’è il Bayern Monaco, visto a 6, seguito dal Real Madrid di Ancelotti a 10. In doppia cifra anche l’Arsenal, al ritorno nella massima competizione europea dopo 6 anni e proposto a 12, stessa quota del Barcellona. Napoli e Inter sono appaiate nella rincorsa alla coppa, entrambe a 20. Lontano il Milan, a 40, e quote più che proibitive per la Lazio, offerta a 75.

L’Inter sembra la squadra italiana con più possibilità di chiudere il proprio gruppo in prima posizione: su Sisal la testa del gruppo D per gli uomini di Inzaghi si gioca a 1,85. Per il Napoli c’è da battere la concorrenza del Real Madrid, squadra che con la Champions ha un feeling storico, e gli azzurri vedono la prima posizione a 3. Quota proibitiva anche per la Lazio, che secondo gli esperti parte dietro all’Atletico ed è offerta a 4. Complicata la scalata alla vetta del girone per il Milan, una cui prima posizione nel gruppo F vale 4,50 la posta.