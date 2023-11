Calcio: Champions League, fischi e cori offensivi per Donnarumma

Novembre 7, 2023

Milano, 7 nov. – (Adnkronos) – Una bordata di fischi ha accolto l’ingresso in campo allo stadio ‘Meazza’ del portiere del Psg Gigio Donnarumma, per il riscaldamento prima del match di Champions League con il Milan, sua ex squadra. Per il 24enne portiere napoletano anche cori offensivi. Il pubblico rossonero non perdona a Donnarumma l’aver lasciato il Milan allo scadere del contratto nel giugno 2021.