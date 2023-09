Settembre 20, 2023

San Sebastian, 20 set. -(Adnkronos) – La Real Sociedad è in vantaggio per 1-0 sull’Inter alla fine del primo tempo del match valido per la prima giornata del gruppo D di Champions League, in corso di svolgimento alla Reale Arena di San Sebastian. A decidere sin qui la partita il gol di Mendez al 4′.