Calcio: Champions League, record d’incassi per Inter-Milan, sold-out da 12 milioni

Maggio 16, 2023

Milano, 16 mag. – (Adnkronos) – Inter-Milan di questa sera passerà alla storia del calcio italiano. La semifinale di ritorno di Champions League, in programma alle 21 allo stadio ‘Meazza’ sarà la partita con il record d’incassi di sempre nel nostro calcio: 12 milioni di euro saranno infatti i ricavi dei nerazzurri con il ‘sold out’ di San Siro, mentre i rossoneri all’andata avevano ottenuto 10 milioni e mezzo. A sottolineare ulteriormente la grandezza di questo derby, anche la copertura televisiva: oltre 50 broadcaster per un evento che verrà trasmesso in 115 Paesi nel mondo.