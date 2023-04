Calcio: Champions, l’Inter insegue il Benfica, quote alte per il successo nerazzurro al Da Luz

Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – L’Inter vola di nuovo in Portogallo, ma per una sfida ben più complicata. A un mese dalla gara con il Porto, i nerazzurri scendono in campo al Da Luz per affrontare il Benfica, primo in campionato e avversario insidioso nei quarti di finale di Champions League, dopo aver eliminato nettamente il Brugge agli ottavi e aver superato un girone che ha visto la Juventus retrocedere in Europa League. I betting analyst di 888sport vedono infatti avanti la formazione portoghese per la vittoria nella gara d’andata, in quota a 2,25 contro quella dell’Inter a 3,55. Poco più basso il pareggio, offerto a 3,30. Il No Goal prevale a 1,82, rispetto al Goal a 1,95. Avanti nettamente l’Under a 1,65, mentre un esito con almeno tre reti è visto a 2,25. Per quanto riguarda il risultato esatto, l’1-1 è in pole a 5,25, seguito dall’1-0 in favore del Benfica a 5,80. Lo 0-1 per l’Inter, invece, si gioca a 7,50. Nelle quote antepost per la vincente della Champions, sia i nerazzurri che il Benfica sono visti a 15.