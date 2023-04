Calcio: Champions, Napoli a caccia della rimonta, contro Milan bookie offrono 2-0 con gol Osimhen

Aprile 17, 2023

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – Dopo 18 anni dall’ultimo precedente – in quel caso Milan-Inter – un altro derby porterà un’italiana in semifinale di Champions League. Protagonista dello scontro tutto azzurro ancora il Milan, impegnato contro il Napoli, quest’ultimo chiamato alla rimonta dopo la sconfitta subita per 1-0 nell’andata. Un’opzione possibile soprattutto grazie al ritorno di Victor Osimhen, indisponibile a San Siro e mai in campo in stagione contro i rossoneri: proprio in virtù del ritorno del nigeriano gli esperti di Microgame propongono la Combo Risultato Esatto 2-0 + Osimhen marcatore, che porterebbe i partenopei per la prima volta tra le top-4 della competizione, si gioca a 16 volte la posta. Non è questa l’unica proposta in programma per la super sfida italiana che aprirà la due giorni di Champions con cinque esiti per ciascun avvenimento tra tiri in porta, angoli e fuorigioco di ciascuno dei due team in campo offerti a quota 9.