Calcio: Chiellini si ritira, ‘è il momento di aprire nuovi capitoli’ (2)

Dicembre 12, 2023

(Adnkronos) – Chiellini dice addio al calcio giocato, a 39 anni, dopo aver disputato l’ultimo anno e mezzo in Mls al Los Angeles Fc. Una carriera strepitosa quella del difensore livornese, simbolo della Juventus, vincitrice di nove scudetti consecutivi dal 2012 al 2020. Il suo palmares ha però un vuoto per quanto riguarda le coppe europee, pur avendo giocato due finali di Champions League con la maglia bianconera perse con il Barcellona nel 2015 a Berlino e con il Real Madrid a Cardiff due anni dopo.

Tra i trofei conquistati anche quello del campionato statunitense nel 2022 con il Los Angeles fc e le vittorie nelle due serie professionistiche inferiori in Italia (la B con la Juve, la C a Livorno) ma soprattutto l’Europeo vinto con l’Italia di Mancini a Wembley nel 2021. In tutto la bellezza di 25 trofei collettivi, ai quali va aggiunto il premio di miglior giocatore della Juventus nel 2021/22, unico riconoscimento individuale da lui portato a casa. Questi i trofei alzati da giocatore a livello di club: 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, una Serie B, una Serie C e un titolo Mls. Con la maglia azzurra un titolo Europeo assoluto e un titolo Europeo Under 19.