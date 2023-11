Calcio: Chiesa, ‘contro Macedonia dobbiamo vincere, l’Italia deve andare all’Europeo’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – “Domani è una partita in cui impegnarci al massimo, ci giochiamo la qualificazione. Dobbiamo vincere, giocare bene e raggiungere il risultato perché l’Italia deve andare a Euro 2024. Mi aspetto una partita tosta, abbiamo brutti ricordi con loro”. Lo dice l’attaccante azzurro Federico Chiesa, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Cosa mi aspetto dall’Olimpico? Tanta voglia di far bene da parte di tutti e dai tifosi grande incoraggiamento perché ci giochiamo una partita fondamentale -aggiunge il giocatore della Juventus-. La partita di Palermo era un playoff per la qualificazioni al mondiale ma anche questo gli somiglia. Qui abbiamo due gare, prima pensiamo a vincere questa, ma sarà una partita diversa perché giocheremo all’Olimpico. In questo momento sto bene, mi sento in forma e cercherò di dare il massimo per l’Italia. Quando veniamo in Nazionale c’è grande voglia di lavorare, c’è sempre tanta emozione anche per chi ha tante convocazioni. L’atmosfera è quella giusta per affrontare la sfida di domani”.