Calcio: Chiesa, ‘dobbiamo tornare a giocare aggressivi e compatti, al resto pensa la società’

Febbraio 1, 2023

Torino, 1 feb. – (Adnkronos) – “Dobbiamo tornare a giocare un calcio migliore perché abbiamo i giocatori per farlo e le qualità. Dobbiamo tornare a giocare un calcio aggressivo, compatto in difesa. Noi dobbiamo pensare a questo con lo staff tecnico. Per i problemi extra campo ci pensa la società”. E’ il pensiero dell’attaccante della Juventus Federico Chiesa sul delicato momento del club bianconero dentro e fuori dal terreno di gioco. “Noi giocatori, insieme al Mister, dobbiamo pensare di migliorare le prestazioni in campo -sottolinea Chiesa e ‘Prime Video’-. Nelle ultime partite abbiamo subito tanti gol. Nel primo tempo contro il Monza siamo stati poco aggressivi. Come ha detto il Mister. Poco presenti nella partita”.