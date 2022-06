Calcio: Christillin, ‘Italia ha zero possibilità di andare ai mondiali’

Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Mancini che dopo la partita con l’Argentina ha ipotizzato un possibile ripescaggio dell’Italia ai mondiali? “Credo che gli abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva già detto. Però le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello zero percento”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il membro Uefa nel board Fifa Evelina Christillin. “A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell’Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dai mondiali”. Cosa le ha detto il suo collega? “Era tranquillissimo, e come lui tutta la confederazione sudamericana. E anzi, vi dico una cosa: Chimenti (il primo che ha ipotizzato un possibile ripescaggio italiano, ndr) in Ecuador è diventato popolarissimo, tutti mi chiedevano chi fosse, volevano vedere una sua foto…”, ha raccontato Christillin.