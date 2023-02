Febbraio 23, 2023

Cluj-Napoca, 23 feb. -(Adnkronos) – La Lazio si qualifica agli ottavi di finale di Conference League. Dopo il successo per 1-0 all’Olimpico all’andata del playoff contro il Cluj, i biancocelesti pareggiano per 0-0 nel match di ritorno allo stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca. I romeni chiudono la partita in dieci per l’espulsione di Muhar al 77′ per doppia ammonizione.