Calcio: Cnn, Italia vince 1-0 con l’Argentina con esordio 16enne ‘Little Messi’ Giulia Dragoni

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – La Coppa del Mondo di calcio femminile ha visto un momento che vivrà a lungo nella memoria per la sedicenne Giulia Dragoni, partita titolare con l’Italia contro l’Argentina nel successo delle azzurre per 1-0. Giulia Dragoni -nata il 7 novembre 2006- ha iniziato la sfida del Gruppo G nel cuore del centrocampo italiano ed è diventata il giocatore più giovane a rappresentare l’Italia nella storia della competizione. È la seconda europea più giovane a giocare al torneo, secondo la Fifa.

Soprannominata “Little Messi”, racconta la Cnn, Dragoni indossa la maglia numero 16, corrispondente alla sua età. Al contrario, la 39enne Vanina Correa era tra i pali dell’Argentina e aveva già esordito in nazionale quando è nata Dragoni. La giovanissima azzurra ha giocato un ruolo fondamentale nella gara d’esordio dell’Italia contro l’Argentina; la giovane giocatrice del Barcellona ha fornito energia e qualità nel cuore del campo prima di essere sostituita all’83’.

A decidere la sfida è stata Cristiana Girelli, la giocatrice più anziana delle Azzurre, che ha sostituito Dragoni verso la fine della sfida e solo pochi minuti dopo ha mostrato perché è diventata una leggenda per la nazionale azzurra, visto che il suo colpo di testa ha portato l’Italia in vantaggio nel finale. È stato un bel momento per Girelli, che ha segnato il suo 54esimo gol in nazionale alla sua 104esima presenza e, cosa più importante, ha regalato all’Italia tre punti fondamentali per iniziare al meglio questa Coppa del Mondo.