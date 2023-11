Calcio: Collovati, ‘Milan in difficoltà ma può riprendersi, sbagliato contestare Pioli’**

Novembre 6, 2023

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – “Ho visto il Milan sabato sera contro l’Udinese e ho visto un brutto Milan, una squadra lenta e prevedibile e anche in condizione fisica non ottimale. Andrei cauto però a parlare di crisi, perché hanno avuto un periodo negativo anche lo scorso anno e poi si sono ripresi, può succedere anche quest’anno”. Così l’Adnkronos l’ex difensore del Milan Fulvio Collovati in merito al delicato momento della squadra rossonera. “Non è tutto da buttare, il Milan è terzo in classifica, è una buona squadra e Pioli che ora è nel mirino della critica ha fatto molto bene in questi anni rossoneri, non è diventato un brocco all’improvviso -sottolinea il campione del mondo 1982-. Devono fare quadrato e uscire presto da questo periodo storto. Il match di Champions di martedì potrebbe fare al caso loro. Affrontare il Psg con solo un risultato a disposizione sarà senz’altro complicato ma in caso di vittoria si rilancerebbero alla grande. Mi aspetto molto da Leao che sarà stimolato dal confronto con Mbappé”.