Calcio: Colombia, Luiz Diaz riabbraccia il padre dopo il rapimento

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Emozionante incontro dell’attaccante colombiano del Liverpool Luís Díaz con suo padre “Mane” Díaz. Come riporta con tanto di foto la federcalcio colombiana l’attaccante è arrivato questa mattina nella città di Barranquilla e ha avuto un incontro emozionante con suo padre Luís “Mane” Díaz presso il ritiro della Nazionale colombiana.

Dopo 12 giorni di prigionia in seguito al rapimento, questo è stato il primo contatto del giocatore con il padre e il resto della famiglia, che ha vissuto lunghi momenti di angoscia e ora torna a godersi il calcio. Con l’arrivo di Luís Díaz e Deiver Machado, il gruppo è stato al completo per continuare la preparazione e concentrarsi nel portare gioia alla famiglia Díaz e al paese in generale a cominciare da giovedì contro il Brasile.

Il 28 ottobre scorso degli uomini armati in motocicletta avevano rapito i genitori di Díaz in una stazione di servizio. La madre del giocatore è stata liberata nel giro di poche ore dal gruppo guerrigliero dell’Esercito di Liberazione Nazionale che ha trattenuto il padre dell’attaccante diversi giorni prima del rilascio.