Calcio: colpo del Monza, battuto 2-0 il Napoli campione

Maggio 14, 2023

Monza, 14 mag. – (Adnkronos) – Quarta sconfitta in campionato per il Napoli campione d’Italia, battuto 2-0 a Monza. Prova sotto tono degli azzurri, dopo giorni di festeggiamenti per il terzo scudetto della loro storia, che lasciano strada libera ai brianzoli, al settimo risultato utile di fila, che si impongono con un gol per tempo di Dany Mota e dell’ex Petagna. In classifica i partenopei guidano con 83 punti, mentre il Monza è ottavo a quota 49 insieme a Fiorentina e Torino.

In avvio subito pericolosi gli ospiti. Appena muovono il pallone da centrocampo i campioni d’Italia vanno a un passo da gol, con l’imbucata per Zielinski che da ottima posizione calcia di poco fuori. Al centrocampista polacco risponde Dany Mota, imbeccato da Carlos Augusto, ma l’ex Juventus trova la deviazione di Juan Jesus. Al 18′ sono gli uomini di Palladino a passare, con un’azione in contropiede molto simile alle tante collezionate dal Napoli in stagione: movimenti giusti, passaggi precisi e manovra perfetta prima del tap-in vincente del portoghese su assist di Pessina. Nel finale della prima frazione Anguissa va vicino al pari ma Di Gregorio gli dice di no.

Spalletti all’intervallo lascia Zerbin negli spogliatoi e manda in campo Kvaratskhelia. Ma è il Monza a trovare ancora la via della rete con. Petagna. L’ex azzurro ritrova una gioia personale che mancava da quasi tre mesi e dopo una respinta così così di Gollini su tiro di Dany Mota supera Juan Jesus e con un sinistro a giro sigla il 2-0 all’8′. Intorno all’ora di gioco Spalletti decide di cambiare e manda in campo in un colpo Raspadori, Politano e Di Lorenzo, passando al 4-2-3-1. Una mossa che però non porta i frutti desiderati, perché il Napoli continua ad attaccare, colpisce anche un palo con Olivera sugli sviluppi di calcio piazzato, ma stavolta rimane a secco.