Giugno 6, 2023

Firenze, 6 giu. – (Adnkronos) – La Fiorentina è partita in direzione Praga, dove domani sfiderà il West Ham nella finale della Conference League. Sul volo era presente anche il presidente viola Rocco Commisso: “Sono emozionato, ricordo tutto di questi quattro anni alla Fiorentina -dice il numero uno del club gigliato a Sky Sport- Sono fiducioso, i ragazzi sono in forma e molto motivati, speriamo di farcela, servirà anche un po’ di fortuna”. “Che voto mi do? Zero”, conclude sorridendo