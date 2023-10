Calcio: Commisso, ‘non vendo Fiorentina, stadio aumenterebbe ricavi ma non me lo fanno fare’

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – “Cedere la Fiorentina? Non ci ho mai pensato neanche per un momento” Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in diretta a ‘Tutti convocati’ su Radio 24: “La barca si lascia quando si muore, io sto bene e sono in buonissima salute. Abbiamo messo 420 milioni, e non sono soldi che arrivano dai fondi come accade per altre squadre di Serie A. Questi sono soldi di Rocco. Sono contento di questo. Scelta dell’Italia? Io ho investito nei Cosmos per salvarli, qui invece sono venuto per ridare qualcosa al mio paese – continua Commisso – Con le due finali di Coppa Italia e Conference League dello scorso anno abbiamo incrementato i nostri ricavi del 48%, ma ancora non abbiamo i ricavi di Juve, Milan ed Inter. Per questo sono in difficoltà. Io non posso andare avanti a comprare giocatori se i ricavi sono così bassi. Lo stadio avrebbe aiutato, non me lo hanno fatto fare”.