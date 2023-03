Calcio: Commisso, ‘operazione Vlahovic eccellente per noi meno per la Juventus’

Marzo 2, 2023

Firenze, 2 mar. – (Adnkronos) – ”L’operazione Vlahovic è stata eccellente per noi, meno per la Juventus. Premesso che il giocatore voleva andare alla Juve, abbiamo ricevuto tante critiche riguardo a Cabral e Jovic perché fino a poco tempo fa avevano segnato pochi gol, però al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari dei bianconeri, del Milan e di tutte le altre”. Lo dice il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in occasione di un incontro all’Università di Firenze nella facoltà di Economia, in merito alla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. “Per Cabral abbiamo speso 15 milioni di euro, Jovic è arrivato a zero: insieme finora hanno realizzato 20 reti nelle tre competizioni che stiamo disputando. Mentre Vlahovic ne ha fatti solo 10 di cui due su rigore. Inoltre dalla sua cessione abbiamo incassato 70 milioni”, aggiunge Commisso.