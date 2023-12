Calcio: Como, Roberts nuovo allenatore dal 24 dicembre quando scade deroga Fabregas

Dicembre 20, 2023

Como, 20 dic. – (Adnkronos) – Osian Roberts sarà il nuovo allenatore del Como a partire dal 24 dicembre, quando scadrà la deroga di Cesc Fabregas per guidare la squadra senza patentino. A dare l’annuncio ufficiale il club lariano con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 58enne gallese ha firmato un contratto sino al termine della stagione. Fabregas invece sarà l’allenatore della squadra per l’ultima volta sabato 23 dicembre contro il Palermo, prima di entrare a fare parte dello staff tecnico. Da gennaio inizierà il corso in Inghilterra per prendere il patentino. Il Como è attualmente terzo in classifica in Serie B, a -4 dalla capolista Parma e a -2 dal Venezia.