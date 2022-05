Calcio: conclusa prima parte di raduno dei giocatori di interesse nazionale, ora il 2° gruppo

Maggio 25, 2022

Firenze, 25 mag. – (Adnkronos) – Si è conclusa con una partita a ranghi contrapposti, sul campo ‘Enzo Bearzot’ del Centro Tecnico Federale, la prima parte della tre giorni di lavoro per i calciatori di interesse nazionale convocati dal Ct Mancini.

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, il primo gruppo di lavoro ha quindi chiuso il proprio raduno con una ‘sfida in famiglia’ da trenta minuti a tempo: in campo sono scesi tutti e 24 i giocatori a disposizione dello staff azzurro, compresi i calciatori di – rispettivamente – Alessandria e Frosinone, Edoardo Pierozzi e Alessio Zerbin, che avevano raggiunto Coverciano ieri sera. Non era presente alla sfida Matteo Gabbia, che ha lasciato anticipatamente il raduno per motivi personali.

Per la cronaca, dopo l’iniziale vantaggio per i suoi firmato da Salcedo su assist di Esposito (18’ pt), nella seconda frazione Gatti (14’ st, con un tocco sotto misura sugli sviluppi di un calcio d’angolo) e Zortea (17’ st, in contropiede) hanno ribaltato il punteggio per il 2-1 finale. Il raduno proseguirà oggi con il secondo gruppo di lavoro, per poi terminare domani alla fine dell’allenamento previsto in mattinata