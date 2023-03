Marzo 16, 2023

Alkmaar, 16 mar. – (Adnkronos) – Si chiude agli ottavi di finale la corsa della Lazio in Conference League. Dopo la sconfitta per 2-1 di una settimana fa all’Olimpico contro l’Az Alkmaar i biancocelesti perdono con lo stesso risultato anche all’Afas Stadion della città olandese. Identico anche l’andamento del punteggio con i capitolini che passano in vantaggio con Felipe Anderson al 22′ ma subiscono la rimonta firmata da Karlsson al 28′ e Pavlidis al 62′.