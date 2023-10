Calcio: Conference League, Barak e Ikoné salvano la Fiorentina, con il Ferencvaros finisce 2-2

Ottobre 5, 2023

Firenze, 5 ott. – (Adnkronos) – Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per la Fiorentina nel gruppo F di Conference League. Al ‘Franchi’ i viola sono bravi a rimontare il doppio svantaggio contro il Ferencvaros e tenere aperte le sorti del girone, dove guidano gli ungheresi e il Genk con 4 punti, 2 in più dei gigliati. I padroni di casa sono irriconoscibili per oltre un’ora e vanno in svantaggio per i gol di Varga al 25′ e Cissé al 51′ ma tirano fuori il cuore nell’ultima mezz’ora e rimontano trascinati dal pubblico amico grazie ai gol di Barak al 67′ e Ikoné al 93′.

La Fiorentina parte all’attacco ma spesso concede in fianco al contropiede del Ferencvaros, spesso e volentieri ben più pericoloso. Servono infatti dei grandi salvataggi di Ranieri e Kayode per evitare il gol già nei primi minuti. La squadra di Stankovic trova comunque il vantaggio al 25′. Bella azione sulla destra e palla al bacio per Varga tutto solo che con un tap-in sblocca la partita. La Fiorentina accusa il colpo sul piano nervoso e perde lucidità e pericolosità, non riuscendo praticamente più a portarsi dalle parti del portiere Dibusz, se non con un tentativo centrale di Mandragora e un colpo di testa di Gonzalez.

Anche l’inizio di secondo tempo della Fiorentina non è dei migliori e su calcio d’angolo il Ferencvaros raddoppia con Cissé dopo soli 6 minuti. I viola sbandano per qualche minuti ma riaprono il match al 22′: Parisi su punizione pennella un cross preciso sulla testa di Barak, tra i tanti subentrati dalla panchina nei primi minuti, che dimezza lo svantaggio. Galvanizzata e spinta dal pubblico, la Fiorentina torna a spingere con la forza dei nervi e, al 79’, troverebbe anche il pari con Gonzalez. La posizione di fuorigioco di Kouamé, però, annulla tutto. Al terzo minuto di recupero, quando tutto sembrava perduto, Ikoné sbuca in area, raccoglie la sponda aerea di Gonzalez e fa 2-2. Sipario.