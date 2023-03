Calcio: Conference League, Barak stende il Sivasspor, la Fiorentina vince 1-0

Marzo 9, 2023

Firenze, 9 mar. – (Adnkronos) – Una semi-rovesciata al 69′ di Barak, entrato dalla panchina, decide in favore della Fiorentina l’andata degli ottavi di Conference League contro i turchi del Sivasspor. Tra le mura amiche dello stadio ‘Artemio Franchi’ la squadra di Italiano domina il primo tempo, ma non riesce a sbloccare il match nonostante tante occasioni create. Jovic e Bonaventura sbattono sul portiere Vural, mentre la traversa ferma Castrovilli. Nella ripresa gli ospiti crescono e pareggiano il conto dei legni. Nel momento più difficile i viola sbloccano e nel finale mancano anche la chance per il raddoppio. Al 94′ gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Gradel che a palla lontana colpisce Martinez Quarta. Tra una settimana il ritorno in Turchia.