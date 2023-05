Maggio 18, 2023

Basilea, 18 mag. – (Adnkronos) – Basilea e Fiorentina vanno ai tempi supplementari per decidere chi andrà in finale di Conference League contro gli inglesi del West Ham. Al successo degli svizzeri all’andata per 2-1 al ‘Franchi’ rispondono i viola che chiudono in vantaggio con lo stesso punteggio i tempi regolamentari al St. Jakobs Park di Basilea. Per i gigliati doppietta di Gonzalez al 35′ e al 72′, per gli svizzeri a segno Amdouni al 55′.