Calcio: Conference League, Cukaricki-Fiorentina 0-1 alla fine del primo tempo

Novembre 9, 2023

Belgrado, 9 nov. – (Adnkronos) – La Fiorentina conduce per 1-0 sul Cukaricki alla fine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo F di Conference League, in corso di svolgimento a Belgrado. A decidere sin qui la partita il calcio di rigore trasformato da Nzola all’8′.