Calcio: Conference League, Fiorentina cala il poker in Turchia si qualifica ai quarti

Marzo 16, 2023

Sivas, 16 mar. – (Adnkronos) – Dopo il successo del Franchi per 1-0 di una settimana fa la Fiorentina vince anche in Turchia e in maniera ancora più netta per 4-1, conquistando con merito il pass per i quarti di finale di Conference League. Sivasspor avanti con un gran gol di Erdogan Yesilyurt al 35′, ma nel finale di primo tempo Cabral trova il tap-in vincente dopo la respinta del portiere su un tiro di Bonaventura, realizzando il 7° gol nelle ultime 7 gare e rimettendo le cose a posto. Nella ripresa Milenkovic di testa su azione d’angolo firma il sorpasso al 62′, poi un’incredibile autorete di Goutas al 78 e un gran gol di Castrovilli con un destro a giro dal limite dell’area all’89’ chiudono i conti. I turchi giocano in dieci dall’81’ per l’espulsione di Arslan. Per la squadra di Italiano è l’ottava vittoria di fila in tutte le competizioni.