Ottobre 26, 2023

Firenze, 26 ott. – (Adnkronos) – La Fiorentina è in vantaggio per 3-0 sul Cukaricki alla fine del primo tempo del match valido per il gruppo F di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. Per i viola doppietta di Beltran al 6′ e al 10′ e gol di Ikoné al 29′. Dal 36′ serbi in dieci per l’espulsione di Subotic.