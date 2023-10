Calcio: Conference League, Fiorentina-Cukaricki 6-0**

Ottobre 26, 2023

Firenze, 26 ott. – (Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge con il punteggio tennistico di 6-0 i serbi del Cukaricki in un match valido per il gruppo F di Conference League, disputato allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. Per i viola doppietta di Beltran al 6′ e al 10′ e gol di Ikoné al 29′, Sottil al 65′, Martinez Quarta al 73′ e Lopez all’83’. Dal 36′ serbi giocano in dieci per l’espulsione di Subotic. Nell’altro match del girone pareggio per 0-0 tra i belgi del Genk e gli ungheresi del Ferencvaros. In classifica i viola sono al comando con 5 punti, gli stessi di Genk e Ferencvaros, Cukaricki fanalino di coda a quota zero.