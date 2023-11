Calcio: Conference League, Fiorentina-Genk, bookie vedono il passaggio del turno per i viola

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – In casa contro il Genk la Fiorentina ha una grande occasione per garantirsi la qualificazione agli spareggi o addirittura strappare il pass diretto per gli ottavi con un turno di anticipo. Molto dipenderà anche dal risultato di Cukaricki-Ferencvaros, l’altra gara di un girone ancora molto aperto. Secondo gli esperti di Snai e Better, i viola partono favoriti tra 1,50 e 1,53, mentre il colpo ospite si gioca tra 5,25 e 5,70; il pareggio, già scaturito dal match di andata terminato 2-2, vale 4,25 la posta. Il risultato della sfida disputata in Belgio e il prolifico attacco della squadra di Italiano – il migliore della competizione a 11 reti, al pari di Nordsjaelland e Gent – spingono i bookie a puntare sull’Over, in lavagna a 1,60 contro il 2,20 dell’Under; avanti anche l’opzione Goal (1,63) rispetto a No Goal (2,15). Sul fronte marcatori, in pole a 2,25 il terzetto formato da M’bala Nzola, Lucas Beltran e Nicolas Gonzalez, a caccia del suo primo gol stagionale in Conference League.