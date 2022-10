Calcio: Conference League, Hearts-Fiorentina 0-3**

Ottobre 6, 2022

Edimburgo, 6 ott. – (Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 3-0 gli scozzesi dell’Hearts in un match valido per la terza giornata del gruppo A di Conference League disputato al Tynecastle Park di Edimburgo. A decidere l’incontro i gol di Mandragora al 4′, Kouamé al 43′ e Jovic al 79′. I padroni giocano in dieci uomini dal 48′ per l’espulsione di Neilson. Nell’altra partita del girone pareggio per 0-0 tra i lettoni dell’Rfs Riga e i turchi del Basaksehir. Nella classifica del gruppo guida il Basaksehir con 7 punti, poi la Fiorentina a 4, Hearts a 3, chiude Rfs a 2.