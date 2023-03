Calcio: Conference League, le formazioni di Az Alkmaar-Lazio, debutta Pellegrini dal 1′

Marzo 16, 2023

Alkmaar, 16 mar. – (Adnkronos) – Sono state ufficializzate le formazioni di Az Alkmaar-Lazio, in campo alle 21 nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Indisponibile Immobile per Sarri, che schiera Cancellieri e Zaccagni ai fianchi di Felipe Anderson in attacco. In mezzo c’è Milinkovic-Savic ma non Luis Alberto che va in panchina, dietro debutta Pellegrini. Jansen conferma Pavlidis rifornito dai trequartisti Odgaard, Mijnans e Karlsson. Questi gli 11 iniziali:

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Goes, Chatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Karlsson; Pavlidis. All. Jansen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.