Calcio: Conference League, nelle quote la Fiorentina insegue il West Ham per il titolo

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – Erano gli anni sessanta quando la Fiorentina metteva nella sua bacheca la Coppa delle Coppe e la Mitropa Cup, rimasti tuttora gli unici trofei internazionali vinti a Firenze. Oltre mezzo secolo dopo il duplice successo, la formazione toscana oggi allenata da Vincenzo Italiano ha la possibilità di arricchire il palmares europeo con la Conference League, la cui finale vedrà la Fiorentina di fronte al West Ham. I viola partono indietro nelle quote di Planetwin365, offerti vincenti a 2,05 contro gli inglesi a 1,72. Grande equilibrio, però, nella scelta degli scommettitori: sui 90 minuti il 34% dei giocatori ha optato per il segno «1» in favore dei gigliati, offerto a 2,75, mentre il 35% ha preferito il «2» a 2,67. Il restante 30% delle puntate è andato alla «X», in quota a 3,10.

Una finale da Under, avanti a 1,66 su Stanleybet.it, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,05. Maggiore equilibrio tra Goal, a 1,80, e No Goal a 1,87. Tra i risultati esatti in pole c’è l’1-1 a 6,40, seguito 0-1 in favore del West Ham a 8,50, con l’1-0 per la Fiorentina a quota 9. Al momento sembra Cabral il principale candidato a guidare l’attacco viola nella finale europea: un suo gol si gioca a 3,80 su William Hill. Anche Luka Jovic conta quantomeno di scendere in campo per uno spezzone di gara, e anche per l’ex Real Madrid una marcatura vale 3,80 la posta.