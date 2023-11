Calcio: Conference League, olandese Kooij arbitra Fiorentina-Genk

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – L’olandese Joey Kooij è l’arbitro designato per Fiorentina-Genk, match valido per la quinta giornata del gruppo F di Conference League, in programma giovedì 30 novembre alle ore 21 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.