Calcio: Conference League, quote spingono per un successo Fiorentina sul Ferencvaros

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – Il pari in casa del Genk non è stato il modo migliore per dare seguito al risultato dell’anno scorso, ma la Fiorentina può subito correggere il tiro in Conference League. Dopo l’avvio in Belgio, la viola ritrova il pubblico del Franchi per la sfida al Ferencvaros, vittorioso all’esordio con il Cukaricki. I padroni di casa partono avanti nelle quote di Betflag e Newgioco, dove la vittoria oscilla tra 1,45 e 1,47. Alta la vittoria degli ungheresi, proposta a 6,10, mentre il pari si attesta a 4,35. Appare scontato l’Over, in quota a 1,55, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,20 la posta. Avanti di poco il Goal, a 1,73 rispetto al No Goal a 1,95. Davanti occasione per Lucas Beltran, ancora a quota zero reti dal suo approdo a Firenze: per lui una rete nel match di giovedì si gioca a 2,67. Attenzione anche a Nico Gonzalez, tornato subito a macinare gol dopo il brevissimo stop: una sua marcatura è infatti quotata a 2,23.