Marzo 16, 2023

Sivas, 16 mar. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Sivasspor-Fiorentina, match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in corso di svolgimento al New 4 Eylul Stadium di Sivas. Al vantaggio dei padroni di casa con Yesilyurt al 35′, replica Cabral al 44′. All’andata i viola si sono imposti per 1-0.