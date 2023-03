Marzo 16, 2023

Sivas, 16 mar. – (Adnkronos) – La Fiorentina batte 4-1 il Sivasspor e si qualifica ai quarti di finale di Conference League. Dopo il successo per 1-0 conquistato una settimana fa al ‘Franchi’, i viola si impongono anche al ritorno disputato al New 4 Eylul Stadium di Sivas. Al vantaggio dei padroni di casa con Yesilyurt al 35′, replicano Cabral al 44′, Milenkovic al 62′, l’autogol di Goutas al 78′ e Castrovilli all’89’. I turchi giocano in dieci dall’81’ per l’espulsione di Arslan.