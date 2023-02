Febbraio 21, 2023

Nyon, 21 feb. – (Adnkronos) – Il tedesco Felix Zwayer arbitrerà Cluj-Lazio, match di ritorno del playoff di Conference League, in programma giovedì 23 febbraio alle 18.45 in Romania. Il fischietto francese Benoit Bastien dirigerà invece Fiorentina-Sporting Braga, in programma sempre giovedì 23 febbraio ma alle ore 21 allo stadio ‘Franchi’.