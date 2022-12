Calcio: Conmebol a Cbf, Brasile cambi le stelle della maglia in cuori per Pelé

Dicembre 12, 2022

San Paolo, 12 dic. – (Adnkronos) – I responsabili del calcio sudamericano hanno esortato il Brasile a cambiare tre delle cinque stelle sulle loro magliette con i simboli del cuore in omaggio a Pelé. Il Brasile attualmente ha raffigurate cinque stelle sulle sue famose maglie gialle per rappresentare i cinque trofei della Coppa del Mondo che ha vinto, più di qualsiasi altra nazione. Tre dei trionfi della Coppa del Mondo sono arrivati con Pelé in squadra, mentre nessun altro giocatore ha segnato più volte per il Brasile. Neymar è ora a pari merito con Pelé, dopo aver segnato il suo 77esimo gol con la Selecao nella sconfitta dei quarti di finale della Coppa del Mondo di venerdì contro la Croazia. Quella sconfitta è arrivata sulla scia della notizia che Pelé era stato ricoverato in ospedale a San Paolo, anche se è stato riferito che l’82enne sta facendo un “progressivo miglioramento”. La Conmebol, la confederazione sudamericana, ha inviato a Pelé i suoi migliori auguri proponendo al Brasile di modificare le proprie divise.

“Un centinaio di persone si sono riunite questa domenica, 11 dicembre, presso il Conmebol Tree Of Dreams a Doha, in Qatar, per onorare Edson Arantes do Nascimento, noto sportivamente come Pelé, l’unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto tre titoli mondiali. È in onore di questo evento senza precedenti che la Confederazione calcistica sudamericana propone alla Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) di cambiare tre delle cinque stelle della Coppa del Mondo che appaiono sul petto della loro maglia con tre cuori, in riconoscimento di Pelè. Un altro punto centrale dell’atto è stato il messaggio di incoraggiamento e di grande forza a Pelé, ricoverato dal 29 novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove si sta riprendendo in modo soddisfacente da un’infezione polmonare, secondo i medici”, si legge nella dichiarazione. Inoltre Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, ha aggiunto: “Siamo dalla sua parte in questa partita che sta giocando. È il momento giusto per rendergli nuovamente omaggio e fargli sapere che vivrà nel cuore di chiunque ami il calcio. Il nostro lavoro è che le persone continuino a conoscere e ad amare Pelé”.