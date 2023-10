Calcio: Consiglio Direttivo Lnd, confronto con Abodi sulla riforma del lavoro sportivo

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Si è tenuto quest’oggi a Roma il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. La partecipazione del Ministro ha contribuito allo sviluppo di un confronto per analizzare i contenuti e i profili di criticità della recente riforma del lavoro sportivo. Il Presidente della Lnd Giancarlo Abete – ringraziando il Ministro per l’attenzione rivolta al mondo del calcio di base – ha anticipato che nei prossimi giorni la Lega invierà un documento di sintesi di tutte le proposte avanzate dal proprio Direttivo.