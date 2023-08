Calcio: Consiglio Sport Spagna, avviata procedura per sospendere Rubiales

Agosto 25, 2023

Madrid, 25 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio superiore dello Sport spagnolo, Victor Francos, ha ufficializzato che oggi stesso verrà presentata una denuncia al Tribunale amministrativo dello sport per grave e cattiva condotta nei confronti del presidente della Federcalcio Luis Rubiales. “Se il tribunale lo riterrà opportuno, Rubiales sarà sospeso”, ha detto il presidente in conferenza stampa da Tarragona. Rubiales oggi non dimettendosi “non ha fatto quello che avrebbe dovuto”, ha aggiunto Francos.