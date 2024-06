Calcio: Conte, ‘grazie Napoli per l’entusiasmo e l’affetto ricevuto, lo voglio restituire’

26 Giugno 2024

Napoli, 26 giu. – (Adnkronos) – “È la prima volta che mi presentano in questa maniera, quindi c’è anche un filo di emozione nonostante diversi anni di carriera nel mondo del calcio. Vi ringrazio. Ringrazio sicuramente Napoli, perché di solito io prima di ricevere do qualcosa. Qui è successo il contrario, tanto entusiasmo, tanto affetto. Ora non mi resta che restituire”. Così l’allenatore del Napoli Antonio Conte nel corso della sua presentazione ufficiale a Palazzo Reale.